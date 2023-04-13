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Що не можна робити коли печете паску: народні прикмети та традиції

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Що не можна робити коли печете паску: народні прикмети та традиції

Що не можна робити під час виіпкання паски

Прикмети та традиції, що не можна робити під час випікання паски у матеріалі ТСН.ua

Багато хто з нас, напевно, пам'ятає як наші бабусі займалися опарою, замішували вже ароматне тісто для випікання головного атрибуту Великодня. З даних давен вважалося, що готуватись до Паски потрібно вдумливо та дотримуючись традицій та ритуалів. Серед них і випікання паски. 

Чого не можна робити, коли печете паску 

Печіть в тиші

Кажуть, що не можна пускати на кухню нікого їх сторонніх людей. Чим тихіше на кухні, тим  краще вийдуть паски. Найкраще, якщо ви готуватимете їх на самоті, у своїх світлих роздумах. Як вважали наші предки, пасхальне тісто  потребує уважного і шанобливого ставлення до себе.
Якщо поряд діти, попросіть їх не шуміти, інакше тісто  "злякається" і може не піднятися.

Що не можна робити під час виіпкання паски / ©
Що не можна робити під час виіпкання паски

Готувати паску потрібно у хорошому настрої

Ні для кого не секрет, що поганий настрій – це несмачна випічка. Потрібно настроїтись та готувати  паску із задоволенням та бажанням. Спробуйте повернутися до найтепліших спогадів, думати про світле та радісне у вашому житті.

Не можна вимовляти поганих слів

Ні в якому разі під час готування паски не можна вимовляти погані слова, їх навіть думати небажано. Навіть, якщо ненароком щось розбили, не сваріться навіть подумки. 

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Дата публікації
Перегляди
49
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