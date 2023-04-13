Что нельзя делать когда печете пасху: народные приметы и традиции

Приметы и традиции, что нельзя делать при выпекании паски в материале ТСН.ua

Многие из нас, наверное, помнят, как наши бабушки занимались опарой, замешивали уже ароматное тесто для выпечки главного атрибута Пасхи. Наши предки считали, что готовиться к Пасхе нужно вдумчиво, соблюдая традиции и ритуалы. Среди них и выпекание паски.

Чего нельзя делать, когда печете паску

Готовить в тишине

Говорят, что нельзя пускать на кухню никого из посторонних людей. Чем тише на кухне, тем лучше получится паска. Лучше всего, если вы будете готовить их в одиночестве, в светлых мыслях. Как считали наши предки, пасхальное тесто нуждается в внимательном и уважительном отношении к себе. Если рядом дети, попросите их не шуметь, иначе тесто "испугается" и может не подняться.

Что нельзя делать во время выпекания кулича

Готовить паску нужно в хорошем настроении

Ни для кого не секрет, что плохое настроение – это безвкусная выпечка. Нужно настроиться и готовить паску с удовольствием и желанием. Во время приготовления попытайтесь вернуться к самым теплым воспоминаниям, думать о светлом и радостном в вашей жизни.

Нельзя произносить плохие слова

Ни в коем случае при готовке паски нельзя произносить плохие слова, их даже думать нежелательно. Даже если ненароком что-то разбили, не ругайтесь даже мысленно.

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