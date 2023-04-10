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"Ленивая" паска без вымешивания теста: рецепт, который получится у любого

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
373
Время на прочтение
2 мин
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"Ленивая" паска без вымешивания теста: рецепт, который получится у любого

Ленивый кулич без замеса теста

Как приготовить вкусную, рыхлую паску без опары, вымешивания теста — делимся в материале ТСН.ua

Классическая праздничная пасхальная выпечка готовится очень долго. Больше всего времени уходит на вымешивание теста, опару. Из-за того, что тесто недостаточно вымешано, оно может не подойти, и паска не получится. Но оказывается можно приготовить кулич, минуя этот этап за простым и быстрым рецептом. 

"Ленивая" паска несмотря на то, что ее не вымешивают как обычную, получается воздушной, мягкой и долго не черствеет.

Ингредиенты для приготовления "ленивой" паски:

  • 350 г пшеничной муки,
  • 2 яйца,
  • 150 г сахара,
  • 150 мл молока,
  • пакетик ванильного сахара,
  • щепотка соли,
  • 10 г сухих дрожжей,
  • 100 г сливочного масла,
  • 150 г цукатов, сухофруктов или изюма,
  • цедра лимона.

Как приготовить паску без замешивания теста:

  • Смешайте дрожжи, сахар и немного муки. Залейте смесь теплым молоком, размешайте ложкой и оставьте на 10 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, значит, дрожжи активированы и готовы к выпеканию.
  • Нагрейте сливочное масло, чтобы оно размягчилось. Добавьте к нему яйца и сахар с солью. Размешайте смесь, доведите массу до однородности.
  • Дрожжевую смесь соедините с масляной, перемешайте. После этого постепенно подсыпайте просеянную муку. Муку нужно добавить столько, чтобы консистенция смеси напоминала густую сметану. Тесто готово
  • Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте подходить на два с половиной часа. Объем теста должен значительно увеличиться, после чего размешайте его ложкой.
  • Сухофрукты, цукаты или изюм предварительно залейте кипятком и оставьте на минут 10. Затем воду слейте, обсушите их бумажным полотенцем и добавьте к тесту.
  • Выложите тесто в формы ложкой так, чтобы оно занимало треть формы. Накройте формы полотенцем и оставьте подходить, чтобы тесто подросло и заняло 3/4 формы. Этот процесс займет более 40 минут.
  • Выпекать "ленивую" паску в духовке нужно около 30 минут при температуре 180 градусов. 
  • После выпекания паски, когда она остынет, нанесите глазурь.

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Пасха 2023
Дата публикации
Просмотры
373
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