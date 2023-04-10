"Ленивая" паска без вымешивания теста: рецепт, который получится у любого

Как приготовить вкусную, рыхлую паску без опары, вымешивания теста — делимся в материале ТСН.ua
Классическая праздничная пасхальная выпечка готовится очень долго. Больше всего времени уходит на вымешивание теста, опару. Из-за того, что тесто недостаточно вымешано, оно может не подойти, и паска не получится. Но оказывается можно приготовить кулич, минуя этот этап за простым и быстрым рецептом.
"Ленивая" паска несмотря на то, что ее не вымешивают как обычную, получается воздушной, мягкой и долго не черствеет.
Ингредиенты для приготовления "ленивой" паски:
- 350 г пшеничной муки,
- 2 яйца,
- 150 г сахара,
- 150 мл молока,
- пакетик ванильного сахара,
- щепотка соли,
- 10 г сухих дрожжей,
- 100 г сливочного масла,
- 150 г цукатов, сухофруктов или изюма,
- цедра лимона.
Как приготовить паску без замешивания теста:
- Смешайте дрожжи, сахар и немного муки. Залейте смесь теплым молоком, размешайте ложкой и оставьте на 10 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, значит, дрожжи активированы и готовы к выпеканию.
- Нагрейте сливочное масло, чтобы оно размягчилось. Добавьте к нему яйца и сахар с солью. Размешайте смесь, доведите массу до однородности.
- Дрожжевую смесь соедините с масляной, перемешайте. После этого постепенно подсыпайте просеянную муку. Муку нужно добавить столько, чтобы консистенция смеси напоминала густую сметану. Тесто готово
- Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте подходить на два с половиной часа. Объем теста должен значительно увеличиться, после чего размешайте его ложкой.
- Сухофрукты, цукаты или изюм предварительно залейте кипятком и оставьте на минут 10. Затем воду слейте, обсушите их бумажным полотенцем и добавьте к тесту.
- Выложите тесто в формы ложкой так, чтобы оно занимало треть формы. Накройте формы полотенцем и оставьте подходить, чтобы тесто подросло и заняло 3/4 формы. Этот процесс займет более 40 минут.
- Выпекать "ленивую" паску в духовке нужно около 30 минут при температуре 180 градусов.
- После выпекания паски, когда она остынет, нанесите глазурь.
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