"Ленивая" паска без вымешивания теста: рецепт, который получится у любого

Классическая праздничная пасхальная выпечка готовится очень долго. Больше всего времени уходит на вымешивание теста, опару. Из-за того, что тесто недостаточно вымешано, оно может не подойти, и паска не получится. Но оказывается можно приготовить кулич, минуя этот этап за простым и быстрым рецептом.

"Ленивая" паска несмотря на то, что ее не вымешивают как обычную, получается воздушной, мягкой и долго не черствеет.

Ингредиенты для приготовления "ленивой" паски:

350 г пшеничной муки,

2 яйца,

150 г сахара,

150 мл молока,

пакетик ванильного сахара,

щепотка соли,

10 г сухих дрожжей,

100 г сливочного масла,

150 г цукатов, сухофруктов или изюма,

цедра лимона.

Как приготовить паску без замешивания теста:

Смешайте дрожжи, сахар и немного муки. Залейте смесь теплым молоком, размешайте ложкой и оставьте на 10 минут. Когда на поверхности появятся пузырьки, значит, дрожжи активированы и готовы к выпеканию.

Нагрейте сливочное масло, чтобы оно размягчилось. Добавьте к нему яйца и сахар с солью. Размешайте смесь, доведите массу до однородности.

Дрожжевую смесь соедините с масляной, перемешайте. После этого постепенно подсыпайте просеянную муку. Муку нужно добавить столько, чтобы консистенция смеси напоминала густую сметану. Тесто готово

Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте подходить на два с половиной часа. Объем теста должен значительно увеличиться, после чего размешайте его ложкой.

Сухофрукты, цукаты или изюм предварительно залейте кипятком и оставьте на минут 10. Затем воду слейте, обсушите их бумажным полотенцем и добавьте к тесту.

Выложите тесто в формы ложкой так, чтобы оно занимало треть формы. Накройте формы полотенцем и оставьте подходить, чтобы тесто подросло и заняло 3/4 формы. Этот процесс займет более 40 минут.

Выпекать "ленивую" паску в духовке нужно около 30 минут при температуре 180 градусов.

После выпекания паски, когда она остынет, нанесите глазурь.

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