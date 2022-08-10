Сім українських авіаційних ударів: знищено 35 росіян та танк Т-72

Протягом дня ворогом завдано два ракетних і три авіаційних удари по українських підрозділах.

П’ять крилатих ракет типу “повітря - повітря” випущено по літаках Повітряних сил, які завдавали удари по ворогу. Втрат української авіації не допущено.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Натомість результат сім українських авіаційних ударів – це влучання в п’ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та по двох опорних пунктах в понад 40 км від Херсону.

В Берисловському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. Черговий «Орлан-10» був влучно заземлений зенітно-ракетним підрозділом вщент.

За результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі і ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 росіян, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 і 1 командно-штабна машина.

Знищено ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

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