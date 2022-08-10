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На Львівщині "волонтери" завезли 150 авто нібито для ЗСУ

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На Львівщині "волонтери" завезли 150 авто нібито для ЗСУ

Замість того, щоб віддати автівки на фронт, зловмисники налагодили схему продажу машин.

Автівки, безкоштовно передані з-за кордону, пустили у продаж. У торгівлі автомобілями для військових підозрюють групу ділків на Львівщині.

Про це йдеться в ефірі ТСН.19:30 за 9 серпня.

За даними слідства, від квітня угруповання ввезло до України як гуманітарну допомогу для військових майже півтори сотні авто. Але замість того, щоб віддати на фронт, машини продавали.

Оборудку, розповідають правоохоронці, організував мешканець Дніпра. Для цих махінацій зловмисник навіть заснував благодійну організацію.

Аби викрити угруповання, поліцейські провели оперативну закупку трьох авто. Після 30-ти обшуків у фігурантів, копи вилучили понад тридцять автомобілів, які теж ввезли як гуманітарну допомогу.

Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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