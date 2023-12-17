Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 17 грудня

Сьогодні, 17 грудня, у деяких регіонах України очікується мокрий сніг. Вночі - мороз.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних, північних, центральних областях, а також на Харківщині пройде мокрий сніг. Місцями можливий дощ. На решті території країни без істотних опадів.

Вітер південно-західний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході місцями пориви вітру до 15- 20 м/с. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть від 0 до +5 градусів, на сході у Сумській області та у Карпатах від 0 до -5.

Вночі температура опуститься до -4 максимум, а на сході та в Карпатах до -9.

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві +2 +4 градуси, а вночі в районі нуля.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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