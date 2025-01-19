Синоптики розповіли, чого очікувати від погоди 20 січня

Погода в Україні в понеділок буде без опадів, з хмарністю та проясненнями.

В Україні в понеділок, 20 січня, буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря протягом дня коливатиметься від -4 до +10 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

20 січня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається, однак вночі та вранці на півночі країни місцями можливий туман. В Карпатах на дорогах може утворитися ожеледиця.

Прогноз погоді на 20 січня: Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Температурні показники в різних регіонах виглядатимуть так:

вночі від -4 до +1 °С;

вдень від +2 до +7 °С;

на південному заході країни температура може піднятися до +10 °С.

У Київській області також очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

вночі від -4 до +1 °С;

вдень від +2 до +7 °С.

У самому Києві вночі температура коливатиметься від -2 до 0 °С, а вдень очікується +3...+5 °С.

Нагадаємо, через глобальне потепління в Україні спостерігається дефіцит снігу, що негативно впливає не лише на природу, а й на економіку, зокрема зимовий туризм. 19 січня в країні відзначають День снігу.

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