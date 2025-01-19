Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды 20 января

Погода в Украине в понедельник без осадков, с облачностью и прояснениями.

В Украине в понедельник, 20 января, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +10 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

20 января в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается, однако ночью и утром на севере страны местами возможен туман. В Карпатах на дорогах может образоваться гололедица.

Прогноз погоды на 20 января: Фото: Укргидрометцентр.

Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с. Температурные показатели в разных регионах будут выглядеть так:

ночью от -4 до +1 °С;

днем от +2 до +7 °С;

на юго-западе страны температура может подняться до +10 °С.

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

ночью от -4 до +1 °С;

днем от +2 до +7 °С.

В Киеве ночью температура будет колебаться от -2 до 0 °С, а днем ожидается +3...+5 °С.

Напомним, из-за глобального потепления в Украине наблюдается дефицит снега, что негативно влияет не только на природу, но и на экономику, в частности, зимний туризм. 19 января в стране отмечают День снега.

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