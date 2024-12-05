Скільки молоді в Україні хоче виїхати за кордон і які причини - опитування

Станом на вересень 2024 року близько 32% громадян України віком від 16 до 35 років заявили, що хотіли б виїхати проживати за кордон, якби мали таку можливість. Водночас, 45% відповіли, що мають намір залишитися жити в Україні.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Головними мотивами виїзду за кордон молодь називала безпеку, можливість заробляти більше, а також можливості для дитини.

За даними соцопитування, найчастіше виїхати з України хочуть люди зі східних регіонів, малих міст, переселенці, чоловіки, а також молодь віком 22-25 років.

Окрім безпеки та можливості більше заробляти молодь шукає за кордоном кращі умови проживання. Також деякі респонденти наголосили, що бажання виїзду з країни пов'язане з можливістю подорожувати.

Порівняно з іншими віковими групами для молодих людей віком 16-21 мотивами переїзду найчастіше служать пошук кращих умов проживання, самореалізації, перспектив роботи та якісної освіти.

Раніше повідомлялося, що в уряді розуміють виклики, з якими зіткнулася українська молодь під час війни, і намагаються хоч якось допомогти.

Очільник міністерства молоді та спорту Матвій Бідний зазначив, що 2023 року створили Український молодіжний фонд, започаткували грантовий конкурс "Кар’єрний старт. Програма молодіжної гарантії", який має допомогти з першим офіційним працевлаштуванням за спеціальністю.

Уряд розробив стратегію демографічного розвитку України до 2040 року. Серед ключових завдань – повернення не лише тих, хто поїхав після війни, але й тих, хто вже освоївся за кордоном і навіть отримав громадянство. А також – створення умов для того, щоб українці підтримували зв’язок із домом. Стратегія чекає на розгляд і затвердження.

За прогнозами ООН, після 2050 року кількість населення нашої країни щороку скорочуватиметься. В Україні до 2100 року населення, ймовірно, скоротиться до 15,3 млн людей.

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