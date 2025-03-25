Службі безпеки України – 33 роки: Зеленський звернувся до бійців

СБУ є саме такою, яка і потрібна нашій державі.

За роки війни Служба безпеки України стала справді бойовою спецслужбою, дуже результативною та сильною. Її воїни задіяні на всіх ділянках оборони, від Курщини та Харківщини до всіх найбільш гарячих точок фронту на Донеччині та на півдні нашої держави.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Ми пишаємося результатами Служби безпеки України в битві за Чорне море: наші морські дрони змусили російські військові кораблі ховатися десь там у бухтах Новоросійська", – наголосив він.

Зеленський акцентував, що дуже важлива бойова робота Служби безпеки України щодо російської нафтопереробної галузі – ефект бачить увесь світ.

"Хочу також відзначити зусилля Служби безпеки України у захисті внутрішньої ситуації в нашій державі. Це протидія російським диверсантам, агентурним мережам та різним операціям Росії проти України в тилу", – зазначив український лідер.

Він подякував бійцям та попросив ніколи не забувати всіх воїнів Служби безпеки України, усіх працівників і працівниць Служби, які віддали своє життя заради України.

Нагадаємо, у вівторок, 25 березня, СБУ відзначає 33-тю річницю з дня створення. Під час повномасштабного вторгнення РФ Служба стала важливою частиною Сил безпеки та оборони і робить великий внесок у захист країни.

Читайте також: