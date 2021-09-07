Смертельна ДТП на курортній трасі: пасажири померли одразу, а водій – у лікарні (відео)

У Херсонській області сталося лобове зіткнення автомобілей.

Напередодні на автодорозі "Гола Пристань - Залізний Порт" поблизу с. Чулаківка сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. На місці одразу загинув пасажир однієї з автівок, а ввечері в лікарні помер ще один пасажир.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

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Сьогодні, 7 вересня, у лікарні помер й водій автомобіля. Наразі в реанімаційному відділення зі складним переламом ноги знаходиться ще 15-річна дівчина, яка також була пасажиркою цього транспортного засобу.

На місці автопригоди поліцейські встановили, що 31-річний житель м. Гола Пристань, керуючи автомобілем "Фіат Тіпо" в напрямку с. Залізний Порт не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. В цей час там рухався "Фольксваген Гольф". Сталося лобове зіткнення, після чого "Фіат" з’їхав у кювет, де кілька разів перекинувся.

У водія "Фіату" лікарі діагностували алкогольне сп’яніння клінічно.

Нагадаємо, що у с. Нова Збур’ївка в дорожньо-транспортній пригоді загинули 35-річна жінка та її 9-річна донька.

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