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Смертельна ДТП на курортній трасі: пасажири померли одразу, а водій – у лікарні (відео)

Смертельна ДТП на курортній трасі: пасажири померли одразу, а водій – у лікарні (відео)

Смертельна ДТП на курортній трасі: пасажири померли одразу, а водій – у лікарні (відео)

ГУ НП в Херсонській області

У Херсонській області сталося лобове зіткнення автомобілей.

Напередодні на автодорозі "Гола Пристань - Залізний Порт" поблизу с. Чулаківка сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.  На місці одразу загинув пасажир однієї з автівок, а ввечері в лікарні помер ще один пасажир. 

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Сьогодні, 7 вересня, у лікарні  помер й водій автомобіля. Наразі в реанімаційному відділення зі складним переламом ноги знаходиться ще 15-річна дівчина, яка також була пасажиркою цього транспортного засобу. 

На місці автопригоди поліцейські встановили, що 31-річний житель м. Гола Пристань, керуючи автомобілем "Фіат Тіпо" в напрямку с. Залізний Порт не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. В цей час там рухався "Фольксваген Гольф". Сталося лобове зіткнення, після чого "Фіат"  з’їхав у кювет, де кілька разів перекинувся. 

У водія "Фіату" лікарі діагностували  алкогольне сп’яніння клінічно. 

Нагадаємо, що у с. Нова Збур’ївка в дорожньо-транспортній пригоді загинули 35-річна жінка та її 9-річна донька.

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