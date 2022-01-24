Справа Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом

Наступне засідання у цій справі відбудеться 9 лютого.
Шевченківський районний суд міста Києва залишив під нічним домашнім арештом двох обвинувачених у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.
Про це заявила головуюча суддя Оксана Голуб.
"Клопотання... про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання залишити без задоволення", — йдеться в повідомленні.
Наступне засідання у цій справі відбудеться 9 лютого.
Як уточнив Укрінформ, також суд залишив без задоволення клопотання захисника Кузьменко на надання тимчасового доступу до низки документів, які знаходяться у володінні Офісу генпрокурора, Адміністрації Державної прикордонної служби та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Нагадаємо:
- Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.
- 12 грудня 2019 року Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі — військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.
- Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.