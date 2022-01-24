Справа Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом

Справа Шеремета: Антоненка і Кузьменко залишили під нічним домашнім арештом

Наступне засідання у цій справі відбудеться 9 лютого.

Шевченківський районний суд міста Києва залишив під нічним домашнім арештом двох обвинувачених у справі вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.

Про це заявила головуюча суддя Оксана Голуб.

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"Клопотання... про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання залишити без задоволення", — йдеться в повідомленні.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 9 лютого.

Як уточнив Укрінформ, також суд залишив без задоволення клопотання захисника Кузьменко на надання тимчасового доступу до низки документів, які знаходяться у володінні Офісу генпрокурора, Адміністрації Державної прикордонної служби та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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