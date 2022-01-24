Знову на навчання: Росія вивела 20 військових суден у Балтійське море

Знову на навчання: Росія вивела 20 військових суден у Балтійське море

Під час військових навчань у складі тактичних груп будуть діяти тральщики, ракетні катера, а також малі протилодкові та ракетні кораблі.

Росія вивела 20 кораблів і суден Балтійського флоту в призначені райони моря для чергових військових навчань.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

"20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійноої дислокації і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань в рамках планових заходів бойової підготовки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, під час військових навчань у складі тактичних груп будуть діяти тральщики, ракетні катера, а також малі протилодкові та ракетні кораблі.

Судна, об'єднані в кілька тактичних груп, виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.

Нагадаємо, Ірландія висловила стурбованість через "сумнівні військово-морські навчання Росії", заплановані на наступний місяць у виключній економічній зоні (ВЕЗ) країни. Зокрема, уряд країни стурбований, чи буде Москва під час навчань виконувати так звану "живу стрільбу".

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