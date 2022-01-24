Снова на учения: Россия вывела 20 военных судов в Балтийское море

Снова на учения: Россия вывела 20 военных судов в Балтийское море

Во время военных учений в составе тактических групп будут действовать тральщики, ракетные катера, а также малые противолодочные и ракетные корабли.

Россия вывела 20 кораблей и судов Балтийского флота в назначенные районы моря для очередных военных учений.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

"20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянной дислокации и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения задач в рамках плановых мер боевой подготовки", — говорится в сообщении.

Как сообщается, во время военных учений в составе тактических групп будут действовать тральщики, ракетные катера, а также малые противолодочные и ракетные корабли.

Суда, объединенные в несколько тактических групп, будут выполнять задачи по противолодочной и противовоздушной обороне, а также противоминное обеспечение отрядов с выполнением практических боевых упражнений.

Напомним, Ирландия выразила обеспокоенность из-за "сомнительных военно-морских учений России", запланированных на следующий месяц в исключительной экономической зоне (СЭЗ) страны. В частности, правительство страны обеспокоено, будет ли Москва во время учений выполнять так называемую "живую стрельбу".

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