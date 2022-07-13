У Бердянську, Херсоні та Мелітополі чутно автоматні постріли - соцмережі

Інформація уточнюється.
В ніч проти 13 липня 2022 року у соцмережах з’явилися повідомлення про те, що в тимчасово окупованих ворогом Бердянську, Херсоні та Мелітополі чутно автоматні постріли.
Користувачі жартують, що це «ЗСУ бажають оркам доброї ночі».
Нагадаємо, 30 червня стало відомо, що Збройні сили України звільнили від окупантів село Потьомкине Херсонської області. Спецоперацію зі звільнення села проводили військовослужбовці 60 ОПБр. Окрім цього, вони знищили ворожі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра".
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