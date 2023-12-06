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У центрі Одеси обвалився житловий будинок – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У центрі Одеси обвалився житловий будинок – фото

Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі / Фото: ДСНС України

В Одесі стався обвал аварійного будинку.

У центрі Одеси 6 грудня обвалився аварійний житловий будинок. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, подія сталася на вулиці Базарна: відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку від 1-го по 3-й поверхи.

Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі / ©
Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі
Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі / ©
Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі
Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі / ©
Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі

"Вогнеборці розпочали аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві масово отруїлись студенти – що відомо.

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Дата публікації
Перегляди
151
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