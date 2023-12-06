У центрі Одеси обвалився житловий будинок – фото

У центрі Одеси 6 грудня обвалився аварійний житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, подія сталася на вулиці Базарна: відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку від 1-го по 3-й поверхи.

Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі

Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі

Рятувальники на місці обвалу житлового будинку в Одесі

"Вогнеборці розпочали аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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