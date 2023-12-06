В центре Одессы обрушился жилой дом – фото

В центре Одессы 6 декабря обрушился аварийный жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, событие произошло на улице Базарная: случилось разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи.

Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе

Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе

Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе

"Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибшие и пострадавшие на месте разрушения не обнаружены", — говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве массово отравились студенты – что известно.

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