В центре Одессы обрушился жилой дом – фото

В Одессе произошел обвал аварийного дома.
В центре Одессы 6 декабря обрушился аварийный жилой дом.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Как рассказали чрезвычайники, событие произошло на улице Базарная: случилось разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи.
"Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибшие и пострадавшие на месте разрушения не обнаружены", — говорится в сообщении.
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