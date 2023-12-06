Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В центре Одессы обрушился жилой дом – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
866
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В центре Одессы обрушился жилой дом – фото

Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе / Фото: ГСЧС Украины

В Одессе произошел обвал аварийного дома.

В центре Одессы 6 декабря обрушился аварийный жилой дом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, событие произошло на улице Базарная: случилось разрушение 3-го подъезда аварийного жилого дома с 1-го по 3-й этажи.

Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе / ©
Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе
Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе / ©
Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе
Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе / ©
Спасатели на месте обрушения жилого дома в Одессе

"Пожарные начали аварийно-спасательные работы и обследовали подвальное помещение на наличие людей. К счастью, погибшие и пострадавшие на месте разрушения не обнаружены", — говорится в сообщении.

Напомним, в Полтаве массово отравились студенты – что известно.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
866
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация