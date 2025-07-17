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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі пролунала низка вибухів

Місто опинилося під атакою російських дронів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 17 липня 2025 року Дніпро атакували російські дрони.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

“Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває”, — зауважив у соцмережах начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Моніторингові канали заяви про серію вибухів у Дніпрі.

Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету, спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру.

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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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