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У Дніпрі пролунала низка вибухів
Місто опинилося під атакою російських дронів.
У ніч проти 17 липня 2025 року Дніпро атакували російські дрони.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
“Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває”, — зауважив у соцмережах начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Моніторингові канали заяви про серію вибухів у Дніпрі.
Нагадаємо, минулої ночі Росія запустила протягом ночі 400 безпілотників та одну балістичну ракету, спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру.