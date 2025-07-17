ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
174
Время на прочтение
1 мин

В Днепре раздался ряд взрывов

Город оказался под атакой русских дронов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 17 июля 2025 года Днепр атаковали российские дроны.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

"Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - заметил в соцсетях начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

Мониторинговые каналы заявления о серии взрывов в Днепре.

Напомним, минувшей ночью Россия запустила в течение ночи 400 беспилотников и одну баллистическую ракету , направленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
174
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie