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- Украина
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В Днепре раздался ряд взрывов
Город оказался под атакой русских дронов.
В ночь на 17 июля 2025 года Днепр атаковали российские дроны.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
"Днепр. Громко. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - заметил в соцсетях начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .
Мониторинговые каналы заявления о серии взрывов в Днепре.
Напомним, минувшей ночью Россия запустила в течение ночи 400 беспилотников и одну баллистическую ракету , направленную преимущественно на энергетическую инфраструктуру.