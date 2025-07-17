В новом ресторане Львова отравились более 40 человек

Во Львове в ресторане отравились посетители / © Полиция Львовской области

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Во Львове полиция начала расследование обстоятельств массового отравления в одном из ресторанов в центральной части города.

По сообщению полицейских, по состоянию на 22:00 среды, 16 июля, в медицинские учреждения с симптомами пищевого отравления обратилось 43 человека, среди которых трое детей.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы.

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«Полицейские устанавливают обстоятельства событий, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что о массовом отравлении узнали во время мониторинга Сети.

Ранее об этом случае сообщил в своем Instagram ресторатор Миша Кацурин, владелец заведения «Китайский привет», которое только 13 июля открылось на улице Вороного во Львове. По его словам, он также стал жертвой отравления и находится в инфекционной больнице.

Кацурин сообщил, что причиной отравления могут быть яйца и яичный крем в десертах, которые подавали в заведении 14 и 15 июля.

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Ресторатор пообещал оплатить счета за лечение всем пострадавшим, предложив им обращаться к администрации заведения.

Также он сообщил, что его ресторан проверяют работники Госпродпотребслужбы и областного центра контроля и профилактики болезней.

«Ждем результатов, сообщим их каждому пострадавшему и общине также. Все остальные проверки пройдем тоже. Утилизируем все продукты в ресторане, несмотря на результаты проверки. Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем», — написал владелец заведения.

Как сообщили местному изданию zaxid.net в инфекционной больнице, пострадавших госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Люди жаловались на тошноту, рвоту, диарею, боль в животе, повышенную температуру тела. У пациентов подозревают сальмонеллез.

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Напомним, ранее в Закарпатской области зафиксировали уже 38 случаев острой кишечной инфекции у туристов, которые отдыхали возле водопада Шипот.