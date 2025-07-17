У новому ресторані Львова отруїлося понад 40 людей

У Львові у ресторані отруїлися відвідувачі / © Поліція Львівської області

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У Львові поліція розпочала розслідування обставин масового отруєння в одному із ресторанів у центральній частині міста.

За повідомленням поліцейських, станом на 22:00 середи, 16 липня, до медичних закладів із симптомами харчового отруєння звернулося 43 особи, серед яких троє дітей.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі.

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«Поліцейські встановлюють обставини подій, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування», - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що про масове отруєння дізналися під час моніторингу Мережі.

Раніше про цей випадок повідомив у своєму Instagram ресторатор Міша Кацурін, власник закладу «Китайський привіт», який лише 13 липня відкрився на вулиці Вороного у Львові. За його словами, він також став жертвою отруєння і перебуває в інфекційній лікарні.

Кацурін повідомив, що причиною отруєння можуть бути яйця і яєчний крем у десертах, які подавали у закладі 14 і 15 липня.

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Ресторатор пообіцяв оплатити рахунки за лікування всім постраждалим, запропонувавши їм звертатися до адміністрації закладу.

Також він повідомив, що його ресторан перевіряють працівники Держпродспоживслужби та обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді також. Всі інші перевірки пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти в ресторані, попри результати перевірки. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому», – написав власник закладу.

Як повідомили місцевому виданню zaxid.net в інфекційній лікарні, постраждалих госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції. Люди скаржилися на нудоту, блювоту, діарею, біль у животі, підвищену температуру тіла. У пацієнтів підозрюють сальмонельоз.

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Нагадаємо, раніше у Закарпатській області зафіксували вже 38 випадків гострої кишкової інфекції у туристів, які відпочивали біля водоспаду Шипіт.