У Дніпрі жінку засмоктало в верстат з виробництва солодощів

У Дніпрі жінку засмоктало в верстат з виробництва солодощів

У Дніпрі під час роботи на виробництві кондитерських виробів стався нещасний випадок.

Працівницю затягнуло у верстат.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Сьогодні, 26 червня, о 01:23 надійшов дзвінок до "101" про те, що на вулиці Океанській Самарського району Дніпра руку співробітниці одного з цехів затиснуло у верстаті з виробництва кондитерських виробів.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що права рука жінки затиснута конструкціями механізму. Співробітники ДСНС зрізали металевий елемент та звільнили руку. 26-річну потерпілу госпіталізували до медичного закладу", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, що протягом доби у Львівській області зафіксовано три випадки укусів змій. Двоє з них – діти.

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