У вівторок, 16 липня, у Харкові сталися вибухи. В регіоні від 12:22 лунають сирени.

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"Вибух у Харкові", - повідомило "Суспільне".

Офіційної інформації про вибухи не було. Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку з Курська. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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