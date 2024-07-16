В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Сирени лунали і в Києві.
В вівторок в низці областей України оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" столиця та низка областей на півдні, сході і півночі.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Також військові попереджали про керовану авіаційну ракету в напрямку Чернігівщини. Згодом ціль припинила існування.
Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.
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