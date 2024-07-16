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В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

Сирени лунали і в Києві.

В вівторок в низці областей України оголошено повітряну тривогу. "Почервоніли" столиця та низка областей на півдні, сході і півночі.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному та східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Також військові попереджали про керовану авіаційну ракету в напрямку Чернігівщини. Згодом ціль припинила існування. 

Мапа тривог станом на 12:01 16 липня. / ©
Мапа тривог станом на 12:01 16 липня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про закінчення тривоги. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. 

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