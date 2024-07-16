Мобілізація в Україні: що робити людям, яких Резерв+ направляє до ТЦК

“Інформація про вас не повна, зверніться до ТЦК” — таке повідомлення бачать багато військовозобов’язаних, які оновлюють свої дані у застосунку Резерв+.

Чи обов’язково потрібно йти до ТЦК у такому випадку, в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповіла адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась.

“Досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновила дані через ЦНАП або через Резерв+ і, наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, а в Резерв+ вона не перебуває на обліку — або навпаки. Буває таке, що людина за висновком ВЛК виключена з військового обліку, тобто вона не є військовозобов’язаною, її не можуть мобілізувати, а в Резерв+ написано, що вона перебуває на обліку. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину”, — розповіла адвокатка.

Анастасія Кондрась / Фото: ТСН.ua

За її словами, якщо застосунок Резерв+ або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) просить людину звернутися до ТЦК та СП, такі дані не є уточненими.

“Дійсно, для того щоб завершити цю процедуру потрібно звернутися до ТЦК та СП. Оскільки в нас зараз тільки відбувається створення і наповнення цього реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої із наповненням цього реєстру. Для того, щоб дані актуалізувати, потрібно все ж таки з’явитися до ТЦК та СП”, — зазначила Анастасія Кондрась.

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