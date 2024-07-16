Прокурори Офісу генпрокурора попалися на хабарі у 170 тисяч доларів

Йдеться про неправомірну вигоду за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Працівники НАБУ та САП викрили прокурорів Офісу генерального прокурора України на одержанні хабаря в розмірі 170 тис. дол.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

Правоохоронці викрили прокурорів Офісу генпрокурора на одержанні неправомірної вигоди у 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Одного з прокурорів затримали після одержання хабара. Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Зараз правоохоронці вирішують питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу від "Слуги нарду" Миколі Задорожньому: він просив "відкат" у 3,4 млн грн за допомогу з тендером.

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