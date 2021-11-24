У Херсонській області штурмом взяли наркоділків (відео)

Довелося виламати двері, щоб потрапити до квартири.

У Херсонській області, у місті Олешки, затримано зловмисників, які збували наркотики. Для цього кожен з них орендував квартиру, де фасувалися та зберігалися наркотичні речовини.

Про це повідомили у поліції регіону.

Працівники УБН встановили, що троє жителів Херсона, чоловік та двоє жінок, віком від 22 до 27 років, збувають шляхом закладок наркотичні засоби. Вони окремо орендували квартири, де фасувалися та зберігалися наркотичні речовини. Також оперативники з’ясували, що зловмисники замовляли психотропні та наркотичні речовини через один і той самий сайт для подальшого збуту.

Коли правоохоронці прибули до місця, то чоловік не відчиняв двері, тому для їх відкриття бійці КОРДу застосували спеціальні засоби.

Загалом пі дчас обшуків у фігурантів вилучили 169 доз амфетаміну, понад 80 зіп-пакетиків із небезпечною психотропною речовиною A-PVP, 40 пакетиків з канабісом, банківські картки, електронні ваги, пристрої для куріння канабісу, пакувальні матеріали, 23 мобільні телефони, предмет, схожий на пістолет, гроші, отримані від злочинної діяльності.

Двоє з фігурантів, 26-річний чоловік та 22-річна дівчина, вже затримані.

Підозрюваним може загрожувати термін до 10 років.

Раніше стало відомо, що у Дніпропетровській області викрили злочинну організацію, члени якої підозрюються у систематичному розповсюдженні наркотичних речовин.

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