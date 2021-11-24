В Херсонской области штурмом взяли наркодельцов (видео)

Пришлось выломать дверь, чтобы попасть в квартиру.

В Херсонской области, в городе Олешки, задержаны злоумышленники, сбывавшие наркотики. Для этого каждый из них арендовал квартиру, где фасовали и хранились наркотические вещества.

Об этом сообщили в полиции региона.

Работники УБН установили, что трое жителей Херсона, мужчина и две женщины в возрасте от 22 до 27 лет, сбывают путем закладок наркотические средства. Они отдельно арендовали квартиры, где фасовали и хранились наркотические вещества. Также оперативники выяснили, что злоумышленники заказывали психотропные и наркотические вещества через один и тот же сайт для дальнейшего сбыта.

Когда правоохранители прибыли к месту, мужчина не открывал дверь, поэтому бойцы КОРДа применили специальные средства, чтобы попасть в квартиру.

Всего во время обысков у фигурантов изъяли 169 доз амфетамина, более 80 зип-пакетиков с опасным психотропным веществом A-PVP, 40 пакетиков с каннабисом, банковские карты, электронные весы, устройства для курения каннабиса, упаковочные материалы, 23 мобильных телефона на пистолет, деньги, полученные от преступной деятельности.

Двое из фигурантов, 26-летний мужчина и 22-летняя девушка, уже задержаны.

Подозреваемым может грозить до 10 лет.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области разоблачена преступная организация, члены которой подозреваются в систематическом распространении наркотических веществ.

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