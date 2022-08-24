У Коломиї вибухнув котел: з-під завалів дістали двох потерпілих

На світанку 24 серпня у Коломиї Івано-Франківської області вибухнув котел.

Нещасний випадок стався у приміщенні одноповерхового магазину складського типу. Зазначається, що внаслідок вибуху побутового котла зруйновано будівлю на площі 400 м.кв.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Івано-Франківській області.

На місці вибуху стався обвал. Рятувальники з-під завалів дістали чоловіків 35 і 36 років. Потерпілих передали медикам швидкої допомоги.

Гаразі фахівці з'ясовують ймовірні причини вибуху.

Як повідомлялося, в Івано-Франківській області комахи покусали 19-річну дівчину. Інцидент стався у середу, 23 серпня. У лісі в Татарові шершні напали на дівчину 2003 року народження.

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