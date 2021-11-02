У Кривому Розі чоловік поцілив собі у голову і вижив (відео)

У Кривому Розі чоловік поцілив собі у голову і вижив (відео)

Постраждалий працював охоронцем в приватній фірмі.

У Кривому Розі чоловік вирішив піти з життя, вистріливши в себе. Спроба суїциду завершилася пораненням і госпіталізацією.

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Про це повідомляють "Свои".

Подія сталася учора, 1 листопада у Кривому Розі. 43-річний чоловік, вирішив звести рахунки з життям, вистріливши собі в голову зі стартового пістолета, переробленого під травмат. Постріл прийшовся в район скроні, але чоловік схибив.

Скривавленого сина у його квартирі знайшла його матір з подругою. Чоловік до цього зателефонував жінці і повідомив, що збирається вкоротити собі віку.

Жінка викликала швидку. "Самогубця" забрали до лікарні. Він був притомний і навіть просив закурити.

Відомо, що криворіжець був п’яний і незаконно зберігав перероблену зброю.

Як повідомили ТСН.ua в пресслужбі Криворізького районного управління поліції, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили та вилучили пістолет STALKER М906, калібру 9 мм. та гумові кулі.

"1 листопада о 19.39 через "102" надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець 1978 оку народження, на территорії Металургійного району здійснив постріл собі в область скроні зі зброї, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до КЗ "Міська лікарня № 2" з діагнозом: вогнепальне поранення скроневої ділянки справа. Стан чоловіка середньої важкості. Всі обставини з’ясовуються", - прокоментувала ТСН.ua речниця криворізької поліції Оксана Лєсонєн.

Нагадаємо, що у Харкові двоє 19-річних хлопців 31 жовтня вчинили самогубство.

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