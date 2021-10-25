У Луцьку невідомі перевернули біотуалет з відвідувачем усередині (відео)

У Луцьку невідомі перевернули біотуалет з відвідувачем усередині (відео)

Після скоєного зловмисники втекли, а відвідувачу довелося вилазити лежачи.

У Луцьку жертвою вуличних хуліганів став біотуалет. Невідомі розхитали споруду і поклали її на бік - в цей момент там перебував відвідувач.

Про це повідомляють у телеграм-каналі 4Lutsk.

Інцидент стався поблизу драмтеатру. На відео видно, як група невідомих хлопців перекинула кабінку вуличного туалету. За мить з'ясувалося, що у той момент усередині перебував відвідувач.

На ранок, кабінка перевернутої вбиральні стояла у звичному положенні.

Чи звертався власник туалету до поліції чи постраждалий з приводу інциденту, поки невідомо.

Нагадаємо, що у Мелітополі жінка впала у туалет, який стояв у дворі приватного будинку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання