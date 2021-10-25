В Луцке неизвестные перевернули биотуалет с посетителем внутри (видео)

В Луцке неизвестные перевернули биотуалет с посетителем внутри (видео)

После совершенного злоумышленники скрылись, а посетителю пришлось вылезать лежа.

В Луцке жертвой уличных хулиганов стал биотуалет. Неизвестные расшатали сооружение и положили его на бок — в этот момент там находился посетитель.

Об этом сообщают в телеграмм-канале 4Lutsk.

Инцидент произошел вблизи драмтеатра. На видео видно, как группа неизвестных парней опрокинула кабинку уличного туалета. Через мгновение выяснилось, что в тот момент внутри находился посетитель.

Утром кабинка перевернутой уборной стояла в обычном положении.

Обращались ли владелец туалета или пострадавший в полицию по поводу инцидента, пока неизвестно.

Напомним, что в Мелитополе женщина упала в туалет, который стоял во дворе частного дома.

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