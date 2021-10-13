У Львові з психлікарні втік наркозалежний пацієнт

Чоловік перебував на стаціонарному лікуванні у наркологічному відділенні Львівської обласної психіатричної лікарні.
У Львові розшукують Василя Ашимберга, який лікувався в психіатричної лікарні. Відомо, що 39-річний чоловік втік з медзакладу більше ніж 2 тижні.
Як повідомляє пошуково-рятувальна волонтерська асоціація, зник мешканець села Дашава Стрийського району. Покинув лікарню 29 вересня.
Прикмети: зріст: 160-165 см, волосся: чорне довге, колір очей: сірий.
Був одягнений: балонова куртка сірого кольору, чорні джинси, кепка коричневого кольору.
За даними ZAXID.NET, Василь Ашимберг перебував на стаціонарному лікуванні у наркологічному відділенні Львівської обласної психіатричної лікарні. Про його зникнення в поліцію повідомили родичі.
Усіх небайдужих просять допомогти розшукати зниклого чоловіка. Інформацію про розшукуваного можна повідомляти на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області правоохоронці розшукали двох сестер, які 9 жовтня пішли гуляти з собакою і пропали безвісти.