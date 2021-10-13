Во Львове из психбольницы сбежал наркозависимый пациент

Во Львове из психбольницы сбежал наркозависимый пациент

Мужчина находился на стационарном лечении в наркологическом отделении Львовской областной психиатрической больницы.

Во Львове разыскивают Василия Ашимберга, который лечился в психиатрической больнице. Известно, что 39-летний мужчина сбежал из медучреждения более 2 недель.

Как сообщает Поисково-спасательная волонтерская ассоциация, исчез житель села Дашава Стрыйского района. Покинул больницу 29 сентября.

Приметы: рост: 160-165 см, волосы: черные длинные, цвет глаз: серый.

Был одет: балонова куртка серого цвета, черные джинсы, кепка коричневого цвета.

По данным ZAXID.NET, Василий Ашимберг находился на стационарном лечении в наркологическом отделении Львовской областной психиатрической больницы. О его исчезновении в полицию сообщили родственники.

Всех неравнодушных просят помочь разыскать пропавшего мужа. Информацию о разыскиваемого можно сообщать на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители разыскали двух сестер, которые 9 октября пошли гулять с собакой и пропали без вести.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку