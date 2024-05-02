У Маріуполі пролунали вибухи: що відомо

Напевно, окупанти знову необачно поводяться з вогнем.

Близько 20:15 2 травня у Маріуполі пролунав вибух, після чого з'явився густий стовп диму. Місцева окупаційна влада намагається вигадати причину займання, на кшталт "горів очерет".

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Може хтось зробити наліпку/емоджі на тему “горел камыш”, – жартує Андрющенко.

Згодом, близько 21:17, у Маріуполі знову чули гучні непоодинокі вибухи.

"Три вибухи. Не чутно на Лівобережному. Один звук виходу, два по характеру сході на приліт", – зауважив радник мера міста.

О 21:40 він додав, що Маріуполь знову не спить. Деталі пообіцяв розповісти згодом.

"В окупантів стандартно ППО. А ми шукаємо "камыш", – зазначив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, під Маріуполем уламки російської ракети від ППО влучно впали на скупчення окупантів.

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