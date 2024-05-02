В Мариуполе раздались взрывы: что известно

Наверное, оккупанты снова опрометчиво обращаются с огнем.

Около 20:15 2 мая в Мариуполе раздался взрыв, после чего появился густой столб дыма. Местные оккупационные власти пытаются придумать причину возгорания, вроде "горел камыш".

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Может кто-то сделать наклейку/эмоджи на тему горел камыш", — шутит Андрющенко.

Впоследствии, около 21:17, в Мариуполе снова слышали громкие взрывы.

"Три взрыва. Не слышно на Левобережном. Один звук выхода, два по характеру востоку на прилет", — заметил советник мэра города.

В 21:40 он добавил, что Мариуполь снова бодрствует. Детали пообещал рассказать позже.

"У оккупантов стандартно ПВО. А мы ищем "камыш", – отметил Петр Андрющенко.

Напомним, под Мариуполем обломки российской ракеты от ПВО метко упали на скопление оккупантов.

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