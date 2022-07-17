Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Миколаєві лунають вибухи: пройдіть в укриття

Дата публікації
Перегляди
898
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Миколаєві лунають вибухи: пройдіть в укриття

Фото: pixabay.com

В ніч проти 17 липня у Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога.

Після її початку у Миколаєві почали лунати вибухи. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Чекаємо на офіційну інформацію.

Не нехтуйте сигналами тривоги: пройдіть в найближче укриття. 

Нагадаємо, в ніч на 16 липня 2022 у Миколаєві пролунали вибухи.

Читайте також:

По Миколаєву прилетіло 9 ракет - два розтрощені виші 1 вересня не відновлять заняття

По Миколаєву прилетіло 9 ракет - два розтрощені виші 1 вересня не відновлять заняття

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація