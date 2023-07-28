У Миколаївській області трактористи підірвалися на снаряді: є жертви

У Миколаївській області неподалік села Лепетиха двоє трактористів підірвалися на касетному снаряді. Один чоловік загинув на місці події.

Про це повідомив керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, двоє трактористів на полі заготовляли солому для худоби на зиму. Один з чоловіків випадково наступив на касетний снаряд, що лежав на полі. Пристрій здетонував.

Внаслідок вибуху селяни отримали мінно-вибухові травми тіла. Потерпілий, якому було 48 років, помер на місці події. Іншого шпиталізували до медичного закладу.

"Вкотре звертаюсь до громадян, будьте максимально уважні та обережні, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам. При виявленні небезпечних вибухових предметів одразу телефонуйте 102", - наголосив Шайхет.

Нагадаємо, українців попереджають про посилення мінної небезпеки на узбережжі моря. Адже через потужний шторм на морське узбережжя і прибережну смугу принесло дуже багато мін. За минулі дві доби понад десять таких мін підірвалося.

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