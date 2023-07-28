У Росії арештували некровну родичку Путіна – ЗМІ

В Росії заарештували некровну родичку президента країни Володимира Путіна – бізнесвумен Тетяну Путіну.

Про це інформує Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Заарештована Тетяна Путіна є дружиною далекого родича російського диктатора. За повідомленням видання, бізнесвумен була звинувачена у незаконному заволодінні товарним знаком Syneil (бренд світильників) та шахрайстві.

Водночас родичі та адвокати Путіної стверджують, що справу "винайшов" Слідчий відділ у Західному окрузі Краснодара. Пояснюють це тим, що начебто ініціатор справи і головний конкурент бізнесвумен не знайшов законних методів заволодіти товарним знаком Syneil та пов'язаним з ним бізнесом, а також діяльністю компаній ТОВ "Легран плюс" та ТОВ "ЛБП Груп".

У пабліку зазначається, що раніше конкурент Путіної вже програв їй суди різних інстанцій – першої, касаційної та апеляційної.

Нагадаємо, напередодні у "ВЧК-ОГПУ" повідомили про "злиті" в Мережу документи, які свідчать начебто про підготовку в Росії репресій проти затятих патріотів країни-асесорки. Зокрема, йдеться про терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), пропагандиста-письменника та посіпаку терористів "ДНР" Захара Прилєпіна, українського екснардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова та інших.

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