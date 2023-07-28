В России арестовали некровную родственницу президента страны Владимира Путина – бизнесвумен Татьяну Путину.

Об этом сообщает Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Арестованная Татьяна Путина является женой дальнего родственника российского диктатора. По сообщению издания, бизнесвумен была обвинена в незаконном завладении товарным знаком Syneil (бренд светильников) и мошенничестве.

В то же время родственники и адвокаты Путиной утверждают, что дело "изобрел" Следственный отдел в Западном округе Краснодара. Объясняют это тем, что инициатор дела и главный конкурент бизнесвумен не нашел законных методов завладеть товарным знаком Syneil и связанным с ним бизнесом, а также деятельностью компаний ООО "Легран плюс" и ООО "ЛБП Групп".

В паблике отмечается, что ранее конкурент Путиной уже проиграл ей суды разных инстанций – первой, кассационной и апелляционной.

Напомним, накануне в "ВЧК-ОГПУ" сообщили о "слитых" в Сеть документах, свидетельствующих якобы о подготовке в России репрессий против ярых патриотов страны-асессора. В частности, речь идет о террористе Игоре Гиркине (Стрелкове), пропагандисте-писателе и пособнике террористов "ДНР" Захаре Прилепине, украинском экс-нардепе от "Партии регионов" Олеге Цареве и других.

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