У МОЗ повідомили, чи можна щепитися у центрі вакцинації без прописки

В Україні задля пришвидшення темпів вакцинації запустили спеціальні Центри, де щеплюють на вихідних.

Щепитися від коронавірусу в центрах вакцинації, які відкрили для пришвидшення темпів імунізації в Україні, можна без прописки, адже вона не потрібна. Вакцинують там осіб, які зареєструвалися через застосунок "Дія".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України у коментарі "РБК-Україна".

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У МОЗ кажуть, що вакцинують у таких пунктах людей, які ще раніше записалися на щеплення. Утім, першочергово запрошують на вакцинацію людей саме похилого віку.

"У центрах масової вакцинації прищеплюють людей, які раніше записалися в лист очікування вакцинації від COVID - 19 в застосунку або на сайті "Дія" або через контактцентр Міністерства охорони здоров'я. Пріоритет віддається людям похилого віку", - пояснили в МОЗ.

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Як повідомлялося, МОЗ розглядає можливість щосезонного вакцинування від COVID-19 і готується до цього. Яким чином і в який період це буде відбуватися, стане відомо, коли дослідження підтвердять точну тривалість імунітету після імунізації.

Нагадаємо, цих вихідних, 12-13 червня, в Україні працювало вже понад пів сотні центрів масової вакцинації. Ще тиждень тому їх працювало лише 15.

Тим часом, у Києві змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID, розташованому в Міжнародному виставковому центрі. Тепер потрібно попередньо записуватися на щеплення від коронавірусу через сервіс helsi.me.

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