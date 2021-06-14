В Минздраве сообщили, можно ли привиться в центре вакцинации без прописки

В Украине для ускорения темпов вакцинации запустили специальные Центры, где прививают на выходных.

Прививаться от коронавируса в центрах вакцинации, которые открыли для ускорения темпов иммунизации в Украине, можно без прописки, так как она не нужна. Вакцинируют там лиц, которые зарегистрировались через приложение "Дія".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в комментарии "РБК-Украина".

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В Минздраве говорят, что вакцинируют в таких пунктах людей, которые еще раньше записались на прививку. Впрочем, в первую очередь приглашают на вакцинацию людей именно пожилого возраста.

"В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID — 19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям пожилого возраста", — пояснили в Минздраве.

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Как сообщалось, Минздрав рассматривает возможность ежесезонно вакцинации от COVID-19 и готовится к этому. Каким образом и в какой период это будет происходить, станет известно, когда исследования подтвердят точную продолжительность иммунитета после иммунизации.

Напомним, в эти выходные, 12-13 июня, в Украине работало уже более полсотни центров массовой вакцинации. Еще неделю назад их работало только 15.

Между тем, в Киеве изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID, расположенном в Международном выставочном центре. Теперь нужно предварительно записываться на прививку от коронавируса через сервис helsi.me.

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