У МЗС відреагували на рішення Папи Римського відвідати Київ та Москву

У МЗС відреагували на рішення Папи Римського відвідати Київ та Москву

Україна очікує на візит Папи Римського Франциска.

Також Київ позитивно сприймає дії понтифіка щодо його роботи з мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна очікує на візит Папи Римського, адже приїзд понтифіка може посприяти відновленню миру в Україні. Також це підтримає дух українців, які страждають через війну.

Ніколенко додав, що Росія у цей час ігнорує прагнення папи Франциска відвідати Москву.

"Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру. Настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне. Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", - сказав речник українського МЗС.

Нагадаємо, Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну.

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