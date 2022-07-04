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У МЗС відреагували на рішення Папи Римського відвідати Київ та Москву

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У МЗС відреагували на рішення Папи Римського відвідати Київ та Москву

Фото: Associated Press

Україна очікує на візит Папи Римського Франциска.

Також Київ позитивно сприймає дії понтифіка щодо його роботи з мирного врегулювання війни Росії проти України

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник МЗС Олег Ніколенко. 

Він наголосив, що Україна очікує на візит Папи Римського, адже приїзд понтифіка може посприяти відновленню миру в Україні. Також це підтримає дух українців, які страждають через війну. 

Ніколенко додав, що Росія у цей час ігнорує прагнення папи Франциска відвідати Москву. 

"Це є черговим свідченням того, що російський режим прагне війни, а не миру. Настав час поглибити зв‘язки з тими, хто цього щиро прагне.  Поновлюємо запрошення Папі Франциску відвідати нашу державу та закликаємо продовжувати молитися за український народ. Добро неодмінно переможе російське зло", - сказав речник українського МЗС. 

Нагадаємо, Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну

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