10 "прильотів": окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів

10 "прильотів": окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів

Сумську область знову обстріляли з території Росії. Цього разу під ворожий вогонь потрапила Шалигінська громада.

За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.

Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Телеграм.

"Ніч на Сумщині минула спокійно, проте після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів", - написав Живицький.

Нагадаємо, окупанти протягом суботи, 2 липня, тричі обстріляли Шосткинський район на Сумщині з території РФ.

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