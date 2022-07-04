10 "прильотів": окупанти знову обстріляли Сумщину з мінометів

Сумську область знову обстріляли з території Росії. Цього разу під ворожий вогонь потрапила Шалигінська громада.
За попередньою інформацією, жертв та руйнувань немає.
Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Телеграм.
"Ніч на Сумщині минула спокійно, проте після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів", - написав Живицький.
Нагадаємо, окупанти протягом суботи, 2 липня, тричі обстріляли Шосткинський район на Сумщині з території РФ.
Читайте також: