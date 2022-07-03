Протягом суботи окупанти тричі обстріляли Сумську область

За попередніми даними, обійшлося без жертв та руйнувань.

Окупанти протягом суботи, 2 липня, тричі обстріляли Шосткинський район на Сумщині з території РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог протягом дня тричі обстріляв Шосткинський район зі своєї території. Після 8 ранку росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді. 12 прильотів. Після 14 години по Есманьській громаді. 5 прильотів із міномета. Практично в 21 мінометний обстріл повторився по Шалигінській громаді, 14 прильотів", - повідомив він.

Нагадаємо, пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку.

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