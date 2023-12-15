У МЗС відреагували на рішення ЄС почати переговори про вступ

У Міністерстві закордонних справ привітали історчне рішення Європейської Ради про відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, ухвалене в Брюсселі 14 грудня.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Україна очікує на якнайшвидший початок підготовки Європейською Комісією мандату на переговори та аналітичної оцінки українського законодавства (скринінгу

"МЗС України також вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд. євро на 2024-2027 роки. Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться. Очікуємо на завершення всіх необхідних юридичних процедур в січні 2024 року, які дозволять якнайшвидше отримати відповідне фінансування", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, він наголосив, що 50 млрд. євро, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС.

"Важливим також стало погодження 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Україна давно працювала разом із партнерами над новим європейським санкційним пакетом, який сприятиме закриттю для Росії лазівок для обходу санкцій, а також зменшуватиме можливості подальшого фінансування російської воєнної машини",- ДОДАВ кУЛЕБА.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет військової допомоги Європейського Союзу для України на 50 млрд євро. Він заявив, що розблокує пакет, якщо блок виплатить Угорщині усі заморожені кошти.

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