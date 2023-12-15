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У Вінницькому ТЦК спростували російський фейк про свята для дітей

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Вінницькому ТЦК спростували російський фейк про свята для дітей

Мобілізація

Росіяни намагаються дискредитувати процес мобілізації.

Російські загарбники запустили рейкову новину про те, що нібито Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить свята для дітей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Вінницького обласного ТЦК.

"Мережею шириться фейкова афіша щодо проведення Вінницьким обласним ТЦК та СП святкового заходу для дітей і їх батьків", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що дана інформація не відповідає дійсності та створена російськими пропагандистами, щоб дискредитувати процес мобілізації.

У повідомленні вказується, що ворожі сили спеціально намагаються спекулювати на вразливих темах родинних свят і дитинства.

Крім того, у ТЦК заявили, що військові об'єкти не можуть бути місцем проведення масових заходів, особливо із залученням цивільного населення та дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепка з комітету Нацбезпеки Мар’яна Безугла знову втрапила у скандал, тепер пропонує зрівняти чоловіків та жінок під час мобілізації.

Крім того, ми раніше інформували, що командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", підполковник Михайло Крижанівський заявив, що Україна перебуває у точці катастрофи – тому українці повинні прокинутися і зрозуміти, що воювати зараз є обов’язком кожного чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
281
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