Данілов про мобілізацію: "На засіданні Ставки крапки будуть поставлені"

Після повернення з відрядження президент України буде скликати наступне засідання Ставки верховного командуючого. Питання змін у мобілізації неодноразово підіймалося.

Про це в ефірі телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами Данілова, президент наполягає на тому, що все має бути справедливо. Міністерство оборони готує відповідні документи.

"Я думаю, що на крайньому засіданні Ставки верховного командуючого, яке найближчим часом відбудеться, крапки в цьому питанні будуть поставлені", - підсумував він.

Нагадаємо, Данілов анонсував нові ініціативи у сфері мобілізації.

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