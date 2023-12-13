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Данилов о мобилизации: "На заседании Ставки точки будут поставлены"

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Данилов о мобилизации: "На заседании Ставки точки будут поставлены"

Олексій Данілов. / Фото: Associated Press

В настоящее время готовятся соответствующие документы.

По возвращении из командировки президент Украины будет созвать следующее заседание Ставки верховного командующего. Вопрос перемен в мобилизации неоднократно поднимался.

Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, президент настаивает на том, что все должно быть справедливо. Министерство обороны готовит документы.

"Я думаю, что на крайнем заседании Ставки верховного командующего, которое в ближайшее время состоится, точки в этом вопросе будут поставлены", — подытожил он.

Данилов анонсировал новые инициативы в сфере мобилизации.

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Дата публикации
Просмотры
1631
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