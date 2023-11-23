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У народних депутатів зростуть зарплати - що відомо

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У народних депутатів зростуть зарплати - що відомо

Верховна Рада / Фото: Getty Images

Депутати не підтримали рішення про "замороження" своїх зарплат, аргументуючи це тим, що вони "живуть за ці гроші".

Наступного року у народних депутатів автоматично зростуть зарплати, оскільки виплати прив'язані до прожиткового мінімуму.

Це пояснила інтерв'ю РБК-Україна голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Я особисто подавала правку про те, щоб заморозити всі виплати народним депутатам на рівні 2023 року. Тому що це справедливо, і, відповідно, не довелося б збільшувати фонд оплати праці нардепів. Це програма, яка називається "здійснення законотворчої діяльності Верховної ради", - заявила Підласа.

Вона зауважила, що депутати були проти цього рішення, бо вони "живуть за зарплати".

"Причому у всіх партіях, окрім ОПЗЖ, у яких "палаци золоті", були люди, які говорили, що живуть на зарплату і не мають фінансової подушки безпеки", - пояснила вона.

Нагадаємо, народного депутата України, члена комітету з питань антикорупційної політики затримали на хабарі у криптовалюті. За даними ЗМІ, йдеться про "Слуга Народу" Андрія Одарченка.

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Дата публікації
Перегляди
248
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